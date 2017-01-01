Росія готувала замах на народного депутата – Грицак

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Василь Грицак

Глава СБУ каже, що справу розкрили й Порошенку про все доповіли

Служба безпеки України запобігла замаху в Києві на життя народного депутата України, який планувався і координувався з території Росії.

Про це на брифінгу в суботу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні вранці я доповів президентові України про попередження співробітниками Служби безпеки України резонансного злочину у місті Києві - зокрема, вчора співробітниками СБУ викрито, задокументовано та на етапі виконання припинено замах на життя народного депутата України. За нашими даними, операція з фізичної ліквідації народного депутата планувалася, готувалася і контролювалася з території Російської Федерації», - сказав Грицак.

За його словами, організатором замаху є уродженець Росії громадянин Т. 1965 року народження, який тривалий час жив у Харківській області, а після початку військових дій на Донбасі у 2014 році виїхав на територію так званої «ЛНР», де вступив до незаконних збройних формувань. Як керівник середньої ланки Т. під безпосереднім керівництвом російських спецслужб займався підготовкою та координацією диверсійно-розвідувальних груп на лінії розмежування.

«За нашими даними, зараз він перебуває у місті Бєлгород Російської Федерації», - повідомив голова СБУ.

Для виконання злочину ним були підібрані двоє громадян України. Один із них - уродженець Донецької області С., 1980 року народження, раніше тричі засуджений, востаннє - відбував покарання за крадіжку у вигляді позбавлення волі терміном три роки. Його напарник - уродженець АР Крим Д., 1978 року народження, раніше двічі засуджений, востаннє отримав за розбій сім років позбавлення волі. Обидва відбували покарання на території тимчасово окупованої АР Крим.

Для підготовки вбивства державного діяча ці особи прибули 14 грудня 2016 року з Росії на територію України - до Харкова. Через п'ять днів, 19 грудня, вони виїхали до Києва, де протягом тижня вели активну розвідку та спостереження за об'єктом, відстежували автівки, якими він пересувається.

Згідно з даними СБУ, звіти вони направляли своєму куратору з дотриманням умові конспірації. Відправлені через інтернет-месенджери повідомлення одразу видалялися. Готуючи вбивство, злочинці кілька разів виїжджали до РФ для отримання подальших інструкцій.

З куратором в Росії зловмисники обговорювали спосіб замаху із застосуванням саморобного вибухового пристрою. Планувалося або підірвати автомобіль народного депутата, або влаштувати вибух на маршруті його руху.

«Провівши первинну розвідку, 28 грудня 2016 року С. і Д. виїхали до РФ, до Бєлгорода, де детально здійснили звіт про свої напрацювання та отримали інструкції. Повернувшись вже після Нового року до Києва, вони продовжили свою роботу, але вже безпосередньої перед самою спробою замаху один із них ще раз відвідав РФ, де обговорив спосіб замаху», - зазначив голова СБУ.

Також були відпрацьовані шляхи якнайшвидшого відходу з місця скоєння злочину та втечі до РФ.

«У результаті спецоперації учора ввечері зловмисники були затримані співробітниками Служби безпеки з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата України», - повідомив Грицак.

У злочинців було вилучено вибуховий пристрій - пластиковий контейнер з пластичною вибуховою речовиною вагою приблизно 400 грамів, надпотужним неодимовим магнітом, електродетонатором та елементом живлення.

У ході обшуків в помешканні та автомобілі затриманих виявлено та вилучено спеціально підготовлені мобільні термінали та сім-картки для приведення в дію, засоби комунікації затриманих з організаторами операції з ліквідації народного депутата України, інші докази готування до вчинення злочину, у т.ч. фотографії об'єкту.

Слідчі дії та оперативні заходи тривають.