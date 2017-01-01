  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Геращенко: Україна готова до серйозних компромісів у питанні звільнення заручників

    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка
    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Геращенко обговорила з віце-спікером Кнесету досвід Ізраїлю у постконфліктному відновленні

    Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко обговорила з віце-спікером Кнесету Держави Ізраїль Талею Плосков досвід Ізраїлю у звільненні заручників. Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці в Facebook.

    Читайте також

    «Говорили про досвід Ізраїлю у постконфліктному відновленні, звільненні заручників. Знаменита історія, коли Ізраїль звільнив свого військового, передавши за нього близько 1000 бранців, так ось, переговори про це звільнення тривали майже три роки, відбувалися дуже непросто. Я ще раз наголосила, що Україна готова до серйозних компромісів у питанні звільнення заручників», – зазначила вона.

    1_03

    Геращенко повідомила, що Ізраїль готовий підтримати створення реабілітаційного центру для військових. «Я сприятиму в реалізації цієї ініціативи», – сказала вона.

    Крім того, парламентарі обох країн також говорили про допомогу дітям, потерпілим від конфлікту, що потребують лікування і реабілітації.

    Геращенко поінформувала Плосков про ситуацію на Донбасі, про безпекову і гуманітарну складову, подякувала Ізраїлю за підтримку в голосуванні резолюції ООН щодо порушень прав людини Криму. 

    Читайте також
    обмін полоненими
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ