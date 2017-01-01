

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

Геращенко обговорила з віце-спікером Кнесету досвід Ізраїлю у постконфліктному відновленні

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко обговорила з віце-спікером Кнесету Держави Ізраїль Талею Плосков досвід Ізраїлю у звільненні заручників. Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Говорили про досвід Ізраїлю у постконфліктному відновленні, звільненні заручників. Знаменита історія, коли Ізраїль звільнив свого військового, передавши за нього близько 1000 бранців, так ось, переговори про це звільнення тривали майже три роки, відбувалися дуже непросто. Я ще раз наголосила, що Україна готова до серйозних компромісів у питанні звільнення заручників», – зазначила вона.

Геращенко повідомила, що Ізраїль готовий підтримати створення реабілітаційного центру для військових. «Я сприятиму в реалізації цієї ініціативи», – сказала вона.

Крім того, парламентарі обох країн також говорили про допомогу дітям, потерпілим від конфлікту, що потребують лікування і реабілітації.

Геращенко поінформувала Плосков про ситуацію на Донбасі, про безпекову і гуманітарну складову, подякувала Ізраїлю за підтримку в голосуванні резолюції ООН щодо порушень прав людини Криму.