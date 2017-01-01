Полонені на Донбасі та Надя, яка нерівно дихає до Захарченка з Плотницьким

Надія Савченко

Підбурювання Надею наших військових на позиціях, «щоби йшли на Київ», і її покатушки в ОРДЛО – чіткий знак, що із цією бройлершею Медведчука треба щось робити

Кілька тез про покатушки Наді в ОРДЛО.

1. Вразив навіть не сам факт дружньої поїздки в ДНР. У принципі, Надя давно нерівно дихає до Захарченка з Плотницьким. Вразив отой блюзнірський допис «умови для полонених нормальні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормальне. 1+1 дивляться». По факту Надя вчинила як співучасниця сеператистів і російських найманців. Бо у часи її перебування в воронезькому СІЗО ніхто не додумався написати, що ставлення до політичної ув'язненої в Росіі нормальне і умови нормальні, тюремні. А Надя зараз просто підіграла пропаганді ЛДНР і Росіі, що наші полонені в руках російських бойовиків практично, як на курорті.

2. Цікавий сам факт поїздки Наді в ЛДНР в ключі того, що таким чином вона легалізує бандитів, надає їм іміджевого статусу і витягує їх на «учасників переговорів». Дивіться самі. Ольгу Айвазовську чи Ірину Геращенко – офіційних осіб по «Мінську», навряд чи запросять подивитися на умови утримання українських бранців. А нібито найбільшого ворога Лугандону ледве не на руках носять по всій окупованій території. Очевидно, це банальна командна робота Наді, Захарченка і Плотницького аби показати, що в ДНР теж люди. З ними можна домовлятися. Вони готові до прямих переговорів, лиш Київ не хоче. І ключове – на території ОРДЛО безпечно, просто там альтернативна до офіційного Києва тусня.

3. Цитата Наді пропагандистським рупора ДНР про «я постріляла з ДНРівцями на навчальних стрільбах. Вони чудові хлопці, ми можемо з ними співіснувати в рамках одної держави», – просто дно. Таке собі дежавю з Поречниковим. А перл про «краще б Україною керував Путін, а не Порошенко», – вінець альтернативщині, які останній тиждень розганяли Семенченко, Парасюк, Єгірка, всякі дрібні мураєви і маловідомий амбітний кнопкодав Артеменко».

4. Надіни іміджеві акції по вибілюванні бойовиків Донбасу дають перші плоди. Така собі омбудсменша з ДНР Дарка Морозова планує поїздки до терористів і сепаратистів ДНР, яких половило наше СБУ та інші органи. Таке собі надання військовим злочинцям «людського обличчя» і рівноправ'я. У цьому випадку відповідь української офіційної сторони може бути лише одна: сепаратисти можуть приїхати і отримати доступ до тюрем. І навіть перевірити умови перебування під вартою і тюремні делікатеси на власному шлунку.

5. Підбурювання Надею наших військових на позиціях «щоби йшли на Київ» і її покатушки в ОРДЛО – чіткий знак, що із цією бройлершею Медведчука треба щось робити. Народний депутат, герой України і найбільш впізнаване обличчя у світі серед депутатського корпусу нинішнього скликання зараз працює банально піарником маріонеток Кремля. Надя – це самозванка, яка чітко працює за програмою Кремля: легалізувати Захарченка-Плотницького, поступово вивести Путіна за дужки «а ми не сторона конфлікту», домагатися зняття санкцій з Росіі, бо «це внутрішній конфлікт». Паралельно пропаганда деморалізує стан серед військових і електорату, що не визначився «наш головний ворог в Києві, ми маємо об'єднатися з такими ж простими хлопцями по іншу сторону конфлікту і валити цю нікчемну владу». Виходячи з цього, Надя курка куркою, однак хлопці за її спиною – дуже гарні стратеги.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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