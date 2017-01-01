У СБУ спростували заяву Рубана щодо зриву обміну полоненими

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Обмін полоненими

В СБУ підкреслили, що останнім часом російськими спецслужбами проводиться низка провокацій щодо обміну полоненими

Керівник Центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан не міг проводити обмін полонених самостійно. Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

«Російські спецслужби намагаються посадити нас за стіл переговорів безпосередньо з терористами... Ніяких обмінів Рубан не міг провести», - зазначив він.

Тандіт підкреслив, що останнім часом російськими спецслужбами проводиться низка провокацій щодо обміну полоненими.

«Останнім часом, коли на запрошення української делегації нам активно почали допомагати міжнародні представники, ми побачили кілька провокацій, які були організовані, в тому числі використовуючи наших громадян. І, в тому числі, на жаль, Надю Савченко», - сказав він.

За словами Тандіта, після цих подій СБУ вестиме на лінії розмежування «певну роботу».

Раніше Рубан заявив, що затримання на КПВВ «Мар’їнка» зірвало обмін полоненими.

Нагадаємо, 27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі.

Джерело: 112 Україна