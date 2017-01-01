Герус розповів, хто і як багатіє на поставках вугілля з окупованих територій

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Київ не збирається відмовлятись від вугілля з ОРДЛО, - експерт

Оголошення про блокаду торгівлі ОРДЛО було 16 грудня. З того часу можна було законтрактувати імпортне вугілля і воно б уже підходило у порти України. Але цього не зроблено, написав в себе на сторінці у Facebook колишній член Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг Андрій Герус.

«Адепти «Роттердам не працює» кажуть: «подивіться, антрацит у Києві по оголошення коштує 3000-3500грн. А у тарифи закладено лише по 1800 грн» - і це правда. Але, з іншого боку, по оголошеннях в ОРДЛО воно коштує 800 грн - і це також правда. Антрацит завжди був профіцитною групою на Донбасі», - зауважує він.

Герус підкреслює - мало того, що ринок взагалі досить монополізований, коли одна компанія видобуває понад 70% вугілля. Так ще й включається момент, що всі поставки відбуваються виключно по дозволах СБУ. Випадкова компанія його не отримає.

«Таким чином, при вільній торгівлі та конкурентному ринку ціни на контрольованій та неконтрольованій сходилися б до одної точки та відрізнялися б лише на транспортну складову. Але у нашій ситуації всі поставки «під ковпаком», де задача - не допустити низької ціни на контрольованих територіях. На цих перепадах цін і величезні заробітки з явним корупційним присмаком», - пише він.

Експерт зауважує: на газ підняли ціну, щоб перейти до єдиної, бо різні ціни це корупція. У вугіллі все повністю навпаки. «Схоже лише одне - в обох ситуаціях підняли тарифи, і в обох протилежних ситуаціях знайшли, як пояснити це європейською практикою», - додає він.

«І найгірше буде, якщо будуть чекати, що ситуація розсосеться, щоб далі все продовжувалось, як було. А поки схоже на те, на жаль», - резюмує експет.

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