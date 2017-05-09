Глава ФБР сприйняв повідомлення про звільнення як розіграш

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Глава ФБР Джеймс Комі

Джеймс Комі почув інформацію про своє звільнення, коли виступав перед співробітниками ФБР в Лос-Анджелесі

Глава Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі сприйняв повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп звільнив його з посади розвідувального відомства, як розіграш, пише The New York Times.

За інформацією видання, Комі виступав перед співробітниками бюро в Лос-Анджелесі, коли почув новину про звільнення по телевізору на задньому фоні.

Почувши цю інформацію, Комі розсміявся і сказав, що це вкрай смішний розіграш.

Раніше повідомлялося, що Ендрю Маккейб виконуватиме обов'язки глави ФБР після звільнення Джеймса Комі.

За інформацією видання The Wall Street Journal, звільнення директора ФБР відбулося за рекомендацією Генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

Як відомо, у січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.