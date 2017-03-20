Глава Київської держадміністрації часів Януковича став співвласником «Тоніса»

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Колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів Володимир Макеєнко на початку 2014 року нетривалий час очолював Київську міськадміністрацію

Екс-регіонал Володимир Макеєнко став співвласником телеканалу «Тоніс».

Про це він повідомив під час прес-конференції, передає «Детектор медіа».

«Це буде стовідсотково проукраїнский канал. Це буде нова якість телеканалу «Тоніс», – сказав Макеєнко.

«На сьогоднішній день я володію 9,5% телеканалу, все інше у власності телеканалу", - додав він.

Проте Макеєнко уникнув прямої відповіді щодо вартості цих 9,5% та заперечив будь-яку причетність оточення президента до купівлі телеканалу.

«Ніяких нарад в Адміністрації президента у мене з цього приводу не було. Я радився лише зі своєю дружиною, бо це наші спільні гроші», - сказав Макеєнко.

Володимир Макеєнко – народний депутат кількох скликань, представник партій «Солідарність», «Наша Україна», «Регіони України», Партія регіонів, колишній заступник голови фракції Партії регіонів, колишній голова Київської міської державної адміністрації (січень-березень 2014 року). У лютому 2014 року вийшов з лав Партії регіонів.

Як повідомлялося, кколишній генпродюсер телеканала Мураєва очолив «Тоніс». Таким чином, генеральний продюсер NewsOne Олексій Семенов, а також телеведучі Євген Кисельов і Матвій Ганапольський звільнилися з телеканалу NewsOne, щоб перейти працювати на телеканал Тоніс.