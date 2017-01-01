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    Глава Одеської ОДА: коли цілодобово «бабахає» РТР, дуже важко говорити про відсутність сепаратистських настроїв

    • Сьогодні, 07:41
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    Російське телебачення
    Російське телебачення

    В Бесарабії відсутня трансляція українських каналів – губернатор

    Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов визнає, що одна з потенційних проблем в області – можливі сепаратистські настрої серед населення. До того ж у значній частині регіону відсутня трансляція українських телеканалів.

    Про це очільник Одещини розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Так, це мегаважливе питання, тому що у нас поруч є Придністров’я. Ми серйозно моніторимо ситуацію,  органи правопорядку проводять профілактичні дії. Окрім того, я займаюся питанням інформаційної безпеки, бо відсутня трансляція українських каналів на великій частині Одеської області, зокрема, в Бессарабії», - зазначив Степанов.

    Також він нагадав, що з 1 червня припиняється аналогове мовлення, і до цього часу треба забезпечити трансляцію повністю на всю території Одещини.

    «Бо ми з вами розуміємо, коли цілодобово «бабахає» РТР і «Росія 24», дуже важко потім говорити про відсутність сепаратистських настроїв», - пояснює голова Одеської облдержадміністрації.

    Нагадаємо, голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов в інтерв’ю «Главкому»  заявляв, що «рівень криміногенної ситуації на Одещині найгірший у країні. І такий регрес відбувся досить швидко».

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