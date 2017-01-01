Рівень криміногенної ситуації на Одещині найгірший в країні – губернатор

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Максим Степанов Фото: Главком

Одеська облрада майже одностайно підтримала запропоновану Степановим програму «Безпечна Одещина»

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що рівень криміногенної ситуації на Одещині найгірший в країні. І такий регрес відбувся досить швидко.

«Важелів впливу вистачає. Треба хоча б забезпечити координацію органів правопорядку – губернатор відповідає за це на рівні області. Щотижня я проводжу апаратну нараду з органами правопорядку, де присутні прокурор області, керівники Нацполіції, Служби безпеки, Нацгвардії тощо. Ми одразу ухвалили рішення про спільне патрулювання силами поліції і Нацгвардії. Тому що коли на вулиці нема працівників правоохоронних органів, при будь-якому злочині нема кому реагувати. Навіть з точки зору профілактики, якщо будь-який злочинець бачить, що є патрулювання, він зайвий раз подумає, чи варто йому вчиняти злочин», - зазначив очіільник області.

Степанов відзначив, що великою проблемою не лише в Одесі, а й в цілому по області, була відсутність дільничних.

«Ми пішли шляхом формування груп швидкого реагування. Ця ініціатива також міститься в Плані дій на 2017-2019 роки, при чому з терміном виконання вже в цьому році. Одеська облрада майже одностайно вже підтримала запропоновану мною програму «Безпечна Одещина». В рамках програми ми закупимо 77 авто для груп швидкого реагування, а Нацполіція у свою чергу забезпечить їх кадрами. В групу мають входити три співробітники поліції, які будуть озброєні. Область розбили на квадрати, і ці групи дуже швидко приїжджатимуть в будь-яку точку, максимум за 15 хвилин. Думаю, до кінця червня ці 77 авто будуть передані поліції», - розповів глава Одеської ОДА.

Окрім того, в обласній владі наразі серйозно працюють над системою відеоспостереження.

«Вона буде по усій області, і відповідно буде єдиний центр реагування. Її запровадження– також пункт Плану дій на 2017 рік. Ми тут використовуємо співфінансування. Є те, що робить область, і те, що робить Національна поліція. Програмне забезпечення і камери, вважаємо, може купити місцева громада. Ці камери встановлюватимуться не просто хаотично, а наприклад, на в’їзді-виїзді з села, місцях масових скупчень людей або в місцях ризику», - повідомив Степанов.