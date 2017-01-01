Глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових

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Представники військової контррозвідки спілкуватимуться зі свідками закликів Савченко

Глава Служби безпеки України Василь Грицак дав доручення військовій контррозвідці перевірити інформацію щодо підбурювання народним депутатом Надією Савченко військових у донецькому аеропорту. Про це повідомив керівник Апарату СБ України Олександр Ткачук в ефірі «112 Україна».

«Звернення з трибуни нашого парламенту (депутата Ричкової - ред.) вже слугувало підставою того, що голова СБУ дав доручення безпосередньо військовій контррозвідці почати перевірку цієї інформації (щодо підбурювання військових Савченко - ред.), яку оголосила народний депутат», - сказав Ткачук.

За його словами, представники військової контррозвідки спілкуватимуться зі свідками закликів Савченко, про які заявляла Ричкова.

«Якщо ця інформація підтвердиться, якщо у нас буде достатньо підстав, ми, звичайно, зареєструємо кримінальне провадження, яке буде стосуватися безпосередньо тих вчинків пані Надії Савченко», - сказав він.

Ткачук також додав, що СБУ планує заслухати свідчення як Ричкової так і пояснення Савченко.

Нагадаємо, народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Нагадаємо, що, за даними російських ЗМІ, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.