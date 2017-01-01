Україна зможе відмовитися від антрацитового вугілля за 3-5 років, - Гройсман

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Для відмови від вугілля з АТО Гройсману потрібно мінімум 45 млрд грн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що для того, аби відмовитися від вугілля з окупованих територій, Україні потрібно 3–5 років та 15 млрд інвестицій щороку. Про це він заявив під час засідання уряду.

«Всім треба зрозуміти одну річ. В Україні структура виробництва електроенергії така: понад 30% електричної енергії для українських громадян виробляється з вугілля. Є частина міст в Україні – Київ, Харків, Черкаси, Чернігів, – які з вугілля виробляють тепло для українських громадян, для їхніх осель. Ми споживаємо такого вугілля 24 млрд тонн на рік. Вугілля є різної марки, антрацитове вугілля вироблюється і добувається саме на тимчасово непідконтрольній території України», – розповів Гройсман.

«Це означає, що для того, щоб провести модернізацію і відмовитись від цього вугілля і перейти, наприклад, на газову групу, нам треба 3–5 років, і ще щороку інвестиції в розмірі не менше 15 млрд гривень. Але така залежність постійно зменшується, ми заміщуємо газ, ми почали добувати український газ, ми зменшили падіння добутку газу в Україні. Це означає, що наш системний підхід дасть можливість диверсифікувати і постачання вугілля», – заявив прем'єр.

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