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    «Голова адміністрації» Сімферополя перейняв лозунг Януковича

    • Сьогодні, 22:59
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    «Почую кожного» у Януковича та «Почуємо голос кожного» у Бахарєва

    У тимчасово окупованому Сімферополі з'явилися білборди з портретом російського голови адміністрації міста Геннадія Бахарева. На них розміщений дещо змінене гасло Віктора Януковича, який той використовував у передвиборній кампанії на пост президента України 2009-2010 років – «Почую кожного». Про це повідомляє Крим.Реалії.

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    Програма «Активный Симферополь.рф», яку просуває Бахарєв, адміністрація міста запустила у січні 2017 року, щоб дізнатися думку громадян щодо різних проблем міста. Як пояснив під час презентації ресурсу голова міста Геннадій Бахарев, такий досвід був перейнятий у Санкт-Петербурга й Москви, де подібні майданчики «зарекомендували себе належним чином».

    Як повідомляв «Главком», нещодавно в окупованому Сімферополі з’явилися листівки «Москва зливає Крим!»

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