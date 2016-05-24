Окупаційна влада Криму визнала: лікарі тікають з півострова - малі зарплати

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Окупований український півострів залишився без доступного медобслуговування

Окупаційна адміністрація Севастополя ухвалила рішення приплачувати дільничним терапевтам і педіатрам «регіональну добавку». Відповідну постанову було прийнято на засіданні так званого окупованого міста цього тижня. Терапевтам і педіатрам обіцяють доплачувати п'ять тисяч рублів, аби лиш ті не кидали роботу. Про це повідомила Ольга Ємельяненко т.в.о. голови так «Департаменту охорони здоров'я».

Місцеві ЗМІ визнають, після окупації Криму місцеві медики масово звільняються. «Як правило, в поліклініках Севастополя, як дитячих, так і дорослих, спостерігається дефіцит лікарів - терапевтів і педіатрів. Багато лікарів просто не хочуть працювати за низьку зарплату», - констатують «Новості Сєвастополя». За інформацією видання, окупаційна влада також обіцяє додаткові виплати і медсестрам, які теж не бажають працювати на зарплати, запропоновані Росією.

У підсумку лікарі з піострова шукають роботу в материковій Україні, або ж вирушають у пошуках кращої долі до Росії. А пацієнти вимушені шукати порятунку в Україні, де медицина доступніша і дешевша.

Як вже раніше повідомлялось, обіцяний три роки тому окупантами Криму зростання добробуту медиків півострова з тріском провалився. Високі зарплати, які російська влада обіцяли працівникам лікарень і поліклінік, виявилися черговим міфом московських правителів і їх пропагандистів. Лікарі почали масово звільнятися.

Дефіцит дільничних терапевтів в міських поліклініках Феодосії, наприклад, тепер становить 50%, дільничних педіатрів - 44%. Про це ще восени 2015 року в ході однієї з «апаратних нарад» повідомляла на той момент заступник головного лікаря Феодосійського медичного центру Тетяна Северинова.

За її словами, Феодосії медичні установи «також відчувають кадровий дефіцит анестезіологів і окремих вузьких фахівців». У медустановах міста ніхто не хоче працювати: нові кадри не прибувають, старі кадри йдуть.

«Ще одне гостре питання - вік докторів і медперсоналу. Так, серед лікарів близько 35% (104 особи) - пенсіонери. Пенсійного віку досягли майже 24% представників середнього медичного персоналу (155 осіб)», - констатувала Северинова.

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