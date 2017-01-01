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    В окупованому Сімферополі з’явилися листівки «Москва зливає Крим!»

    • Сьогодні, 20:30
    • Розсилка

    В листівках йдеться, що у 2017 році окупований Донбас повернеться до України

    Окупований Сімферополь обклеєний листівками про «злив Криму Москвою».

    Про це пише у Фейсбуці брат народного депутата України Мустафи Найєма Масі.

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    «Москва зливає Крим! Зрада Криму відбувається на наших очах! Трамп передумав знімати санкції з Росії. Стало відомо: у 2017 році Донбас відійде Україні!! Кораблі НАТО вже відчувають себе господарями в Чорному морі! Приїжджі вже пакують валізи і відправляють сім'ї назад! Не дамо за нашою спиною вирішувати нашу долю!», - йдеться у листівці, підписаної «Наш Крим».

    Коментуючи їх зміст, Найєм пише, що «місцеве населення таки відчуло «русский мир» на власній шкурі».

    «Минуло майже три роки і до них таки дійшло те, що ми знали ще на майдані - Росії ми потрібні виключно у вигляді слухняного і малоосвіченого бидла», - зазначив Найєм.

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