В окупованому Сімферополі з’явилися листівки «Москва зливає Крим!»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В листівках йдеться, що у 2017 році окупований Донбас повернеться до України

Окупований Сімферополь обклеєний листівками про «злив Криму Москвою».

Про це пише у Фейсбуці брат народного депутата України Мустафи Найєма Масі.

«Москва зливає Крим! Зрада Криму відбувається на наших очах! Трамп передумав знімати санкції з Росії. Стало відомо: у 2017 році Донбас відійде Україні!! Кораблі НАТО вже відчувають себе господарями в Чорному морі! Приїжджі вже пакують валізи і відправляють сім'ї назад! Не дамо за нашою спиною вирішувати нашу долю!», - йдеться у листівці, підписаної «Наш Крим».

Коментуючи їх зміст, Найєм пише, що «місцеве населення таки відчуло «русский мир» на власній шкурі».

«Минуло майже три роки і до них таки дійшло те, що ми знали ще на майдані - Росії ми потрібні виключно у вигляді слухняного і малоосвіченого бидла», - зазначив Найєм.