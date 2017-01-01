Голова Одеської ОДА розповів, чого від нього вимагає президент

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Голова Одеської ОДА Максим Степанов

Максим Степанов отримав від президента «дуже конкретне завдання»

Президент України Петро Порошенко поставив перед головою Одеської обласної державної адміністрації Максимом Степановим завдання стати справжнім керівником області. Про Степанов повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Президент мені поставив головне завдання – стати керівником області, справжнім керівником області, який буде займатися виключно проблемами області, починаючи від будівництва доріг, шкіл, лікарень», - сказав він.

Крім того, Степанов повинен займатися вирішенням соціальних проблем, які виникли в області – це і непогодження субсидій. «Бо в нас, наприклад, є райони, де п’ять тисяч людей подали заявки на субсидії протягом минулого року, ще до початку опалювального сезону. До нового року субсидії отримали лише близько півтори тисячі. А решта три с половиною – через це недолуге «реформування» шляхом простого скорочення людей – просто не отримали субсидії і змушені були сплачувати повну вартість. Або не сплачувати, бо в них просто не вистачає коштів для цього», - зазначив голова ОДА.

«Тому було дуже конкретне завдання – стати керівником регіону, який буде займатися виключно проблемами людей. До речі, мені дуже сподобалося, що саме таке завдання переді мною поставив президент», - резюмував Степанов.

Нагадаємо, Степанов розповів про наслідки правління Михайла Саакашвілі.