Голова Одеської ОДА розповів, чого від нього вимагає президент
- Сьогодні, 20:36
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Максим Степанов отримав від президента «дуже конкретне завдання»
Президент України Петро Порошенко поставив перед головою Одеської обласної державної адміністрації Максимом Степановим завдання стати справжнім керівником області. Про Степанов повідомив в інтерв’ю «Главкому».
«Президент мені поставив головне завдання – стати керівником області, справжнім керівником області, який буде займатися виключно проблемами області, починаючи від будівництва доріг, шкіл, лікарень», - сказав він.
Крім того, Степанов повинен займатися вирішенням соціальних проблем, які виникли в області – це і непогодження субсидій. «Бо в нас, наприклад, є райони, де п’ять тисяч людей подали заявки на субсидії протягом минулого року, ще до початку опалювального сезону. До нового року субсидії отримали лише близько півтори тисячі. А решта три с половиною – через це недолуге «реформування» шляхом простого скорочення людей – просто не отримали субсидії і змушені були сплачувати повну вартість. Або не сплачувати, бо в них просто не вистачає коштів для цього», - зазначив голова ОДА.
«Тому було дуже конкретне завдання – стати керівником регіону, який буде займатися виключно проблемами людей. До речі, мені дуже сподобалося, що саме таке завдання переді мною поставив президент», - резюмував Степанов.
Нагадаємо, Степанов розповів про наслідки правління Михайла Саакашвілі.