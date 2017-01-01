Головний радник Трампа порадив ЗМІ «закрити рота»

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Стівен Беннон порадив журналістам закрити рота й лише слухати те, що каже нова адміністрація

Головний у Білому домі стратег президента Трампа Стівен Беннон не любить давати інтерв'ю незалежній пресі, однак в останній розмові з журналістами порадив їм закрити рота й лише слухати те, що каже нова адміністрація.

Про це йдеться в публікації The New York Times, що вийшла у четвер.

«Засоби масової інформації повинні сконфузитись та бути спаплюженими й тримати свій рот на замку та просто слухати певний час», - цитує видання Беннона, який висловив свою позицію журналістам під час телефонного інтерв'ю.

«Я хочу, щоб ви процитували це, - наголосив він. - ЗМІ в цій ситуації - опозиційна сила. Вони не розуміють цю країну. Вони досі не збагнули, чому Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів».

Така нищівна оцінка ЗМІ з боку одного з найближчих та найвпливовіших радників Трампа в перші дні роботи адміністрації була висловлена в момент високої напруженості у відносинах ЗМІ і президента. Однією з найбільш гарячих тем стала перепалка з приводу розміру натовпу на інавгурації, а також хибні заяви президента про мільйонні порушення на виборах.

Сітвен Беннон рідко дає інтерв'ю журналістам, крім сайту Breitbart News, який вважається провокативним джерелом правого спрямування. Він проіснував до серпня минулого року та містив заклики, які президент Трамп озвучив цими вихідними, коли він заявив, що перебуває у стані війни з медіа.

Джерело: Укрінформ