Трамп виступить у Конгресі в кінці лютого

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Дональд Трамп

Спікер Палати представників Пол Райан запросив Дональда Трампа виступити перед конгресменами

Спікер Палати представників Пол Райан запросив президента США Дональда Трампа виступити на спільному засіданні обох палат Конгресу США 28 лютого. Про це він заявив під час прес-конференції в Капітолії, повідомляє Politico.

Зазначається, що аналогічне запрошення отримував на початку свого президентства в 2009 році 44-й президент США Барак Обама.

Нагадаємо, церемонія інавгурації президента США Дональда Трампа пройшла в Вашингтоні в п'ятницю, 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.

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