Гонтарева запевняє: підвищення мінімалки не призведе до росту безробіття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гонтарева зазначила, що оцінки, представлені в Інфляційному звіті, стосувалися показника офіційної зайнятості, а не «звільнень»

Підвищення мінімальної заробітної плати разом з проведенням структурних реформ в країні в довгостроковій перспективі матиме позитивний вплив на зайнятість населення. Про це йдеться в коментарі голови НБУ Валерії Гонтаревої про вплив підвищення мінімальної заробітної плати на зайнятість населення.

Гонтарева зазначила, що оцінки, представлені в Інфляційному звіті, стосувалися показника офіційної зайнятості, а не «звільнень». За оцінками фахівців Нацбанку, процитоване зниження формальної зайнятості насамперед буде відбуватися за рахунок закриття «сплячих» ФОП із-за змін в податковому законодавстві.

Голова НБУ підкреслила, що підвищення мінімальної заробітної плати простимулює зростання внутрішнього споживання, а отже, і економічної активності, і тому - зросте попит на робочу силу і підвищить зайнятість в майбутньому.

Крім того, за її словами, підвищення мінімальної заробітної плати сприятиме зростанню матеріальних стимулів до повернення на ринок праці осіб, які раніше не шукали роботу саме із-за недостатності матеріальних стимулів.