Гонтарева розповіла, коли вже піде у відставку

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Глава НБУ поки що не бачить гідного наступника на свою посаду

Голова Національного банку Валерія Гонтарева поки що не збирається залишати свою посаду та оголосить про відставку за місяць.

Про це вона заявила на 13-й щорічній інвестиційній конференції в Києві, передає «Українська правда».

«Зарано ще для прощальної вечірки. Я про це готова оголосити за місяць до тієї події. Я чекаю на призначення дуже професійного послідовника, технократа», – заявила Гонтарева.

За її словами, наступний голова Нацбанку має бути незалежним, професійним і технократичним.

«Я впевнена, що ми досягнемо результату цієї місії і побачимо таке призначення. Якщо я побачу такого наступника, я, звичайно, подам у відставку», – додала вона.

Голова НБУ також сподівається, що їй не доведеться довго чекати відставки.

«Я з гордістю скажу, що ми підвищили інституційну спроможність Нацбанку. Це вже перестало бути шоу однієї людини. Я горда за цей напрям своєї роботи. НБУ зараз є дуже професійною і сучасною установою. Ми є прикладом того, як здійснювати перегляд якості активів», – додала вона.