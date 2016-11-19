Готуємо панамки і окуляри. Погодні рекомендації українцям на 29 травня
- Сьогодні, 05:59
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В Україні після різкого похолодання знову потеплішало
Температура вдень підвищиться до 28 градусів
У понеділок, 29 травня, практично по всій території України буде літня погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Середня температура вдень коливатиметься в межах +20+26 градусів. У Києві повітря прогріється до 27 градусів.
Щоправда вночі ще буде прохолодно, однак вже без заморозків. Майже по всій території України буде сухо та сонячно.
Температура в Києві вдень 25-27°, на іншій території України 23-28° вдень. Вітер південно-західний. Дощі не прогнозують.
30 квітня в центральних, західних та східних областях короткотривалі дощі, грози. У столиці без опадів. Температура 26-28°.
Прогноз погоди 29 травня