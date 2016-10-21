ГПУ наклала арешт на пенсійний рахунок міліціонера-втікача Фучеджі

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Дмитро Фучеджі

Підозрюваний у перевищенні службових повноважень під час штурму Одеського міського управління міліції 4 травня 2014 року за підробними документами оформив собі довічну українську пенсію

Колишній заступник начальника УМВС України в Одеській області Дмитро Фучеджі, який перебуває у розшуку і підозрюється у перевищенні службових повноважень під час штурму Одеського міського управління міліції 4 травня 2014 року, за підробними документами оформив собі українську довічну пенсію за вислугу років. Генеральна прокуратура України наклала арешт на пенсійний рахунок Фучеджі, повідомляє прес-служба ГПУ.

«Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) , ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи Головного управління МВС України в Одеській області упродовж жовтня 2014 року, перебуваючи у місті Одесі, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах Д. Фучеджі, який з 15.05.2014 перебуває у розшуку, подали до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області завідомо неправдиві документи, заповнені не ним, але від його імені, для призначення пенсії, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень», - йдеться у повідомленні прокуратури.

В жовтні 2014 року службові особи Головного управління ПФУ в Одеській області на підставі завідомо неправдивих документів Фучеджі призначили йому з 27.06.2014 довічно пенсію за вислугу років.

«Крім цього, встановлено, що Фучеджі, який з 15.05.2014 перебуває в розшуку, на підставі заяви його доньки, діючої на підставі незасвідченої нотаріально копії довіреності від 15.09.2014, виданої нотаріусом міста Нижній Новгород Російської Федерації, відкрито 07.10.2014 рахунок та 16.01.2015 видано додаткову картку, що в подальшому дало їй змогу безперешкодно знімати кошти з вказаного рахунку та розпоряджатися ними на власний розсуд», - інформують у ГПУ.

Крім цього 17.01.2015 співробітниками Філії – Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» через касу їй видано готівку понад 51 тис. грн, повідомляють в ГПУ.

«Внаслідок умисних дій службових осіб Філії – Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» донька підозрюваного, не маючи законних підстав в період з 07.10.2014 по 01.10.2016 отримала грошові кошти на загальну суму понад 158 тис. грн, які зараховувались на рахунок, відкритий на ім’я Д. Фучеджі та використала їх на власний розсуд», - інформує Генпрокуратура.

«У ході здійснення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2016 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку та зупинено видаткові операції по ньому. На підставі вилучених документів 07.12.2016 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз», - повідомляє прес-служба ГПУ.