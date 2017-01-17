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    Грип не відступає: за тиждень в Україні шість смертей

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    Епідемія грипу та ГРВІ
    Епідемія грипу та ГРВІ

    На минулому тижні в Україні зареєстровано 6 летальних випадків від грипу

    За минулий тиждень (9-15 січня) в Україні на грип та ГРВІ захворіло 199 684 особи, з них 50,7% - діти віком до 17 років. Госпіталізовано 10 090 осіб. Про це повідомляє Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України».

    Зазначається, що показник захворюваності на грип та ГРВІ на 20,2% менший за попередній. Фахівці пов’язують зменшення захворюваності на початку року із новорічними святами та канікулами в навчально-виховних закладах.

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    Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Волинській, найменший – у Харківській областях.

    У цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 78,7%.

    На минулому тижні в Україні зареєстровано 6 летальних випадків від грипу: в Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Львівській областях – по одному випадку, два – в Одеській.

    Обмежувальні заходи проводяться за рекомендацією фахівців лабораторних центрів та на виконання розпоряджень органів місцевого самоврядування.

    Як повідомлялося раніше, з початку епідемічного сезону (3 жовтня) в Україні було зареєстровано 18 летальних випадків, пов'язаних з грипом

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