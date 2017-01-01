Гройсман анонсував докорінну реформу Кабміну

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Володимир Гройсман

Реформа держслужби покликана змінити систему від радянської до європейської, - глава уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проголосив масштабну реформу держслужби, яка включає докорінне реформування Кабміну. Про це він заявив сьогодні під час засідання уряду.

«Реформа держслужби покликана змінити систему від радянської до європейської, яка створить мотивований і якісний кадровий склад на всіх рівнях, який дозволить розвивати країну та працюватиме на середньострокову та довогострокову перспективу, для цього потрібна професійна команда урядовців», - сказав він.

Гройсман також додав, що реформу в Кабміні почнуть з дев'яти міністерств. «Сьогодні міністр Кабміну Саєнко презентує 9 міністерств реформовані та перезавантажені, щоб виконувати професійно завдання. Вони матимуть середньострокові плани, чіткі, професійні і зрозумілі», - додав глава уряду.

«Потрібно змінювати ситуацію в країни. Не просто по верхам, а докорінно її змінювати», - резюмував він.

Як раніше повідомлялось, сьогодні на засіданні уряду Гройсман поділився враженнями від своєї поїздки в харківському метро.