Гройсман поділився враженнями від поїздки в харківському метро

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Гройсман в метро

Голова уряду обурився, що його хотіли обманути

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив незадоволення станом метрополітеном в міста України, зокрема – у Харкові. Про це він сказав сьогодні під час засідання Кабміну.

«Я от був нещодавно у Харкові, у понеділок. В метро вагонний парк – знос 95%. Я думаю, що ситуація в інших метро в країні приблизно така сама», - сказав він.

Гройсман також обурився, що його хотіли обманути. «Комусь геніальна ідея прийшла в голову підігнати новий потяг для міністра. Кому ви хочете одягти рожеві окуляри? Я абсолютний реаліст», - зазначив він.

Як повідомлялось, Гройсман заявив, що Кабміну вдалось збільшити зарплати слідчих, спецпризначенців та патрульних майже вдвічі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вчора під час засідання відомства за участю Гройсмана виступав українською мовою.