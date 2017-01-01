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    Гройсман каже, що склад уряду найближчим часом не зміниться

    • Сьогодні, 11:59
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    Наш уряд продовжує працювати – Гройсман

    Коаліція не обговорює переформатування уряду. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Що стосується питання переформатування уряду. Поки що в коаліції таке питання не порушувалося і не обговорювалося. Наш уряд продовжує працювати», – сказав він.

    Як повідомлялось, також Гройсман заявив, що його уряду вдалося здійснити все обіцяне та побороти кризу.

    «Нашим завдання було зробити все, щоб стабілізувати національну економіку і перейти до зростання. Нам вдалося зробити це у 2016 році і фактично з вересня ми почали підготовку до 2017 року, який, незважаючи на проблеми, які нам штучно створюють, має всі перспективи стати роком зростання національної економіки і зміни у кращий бік якості життя людей», – сказав він.

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