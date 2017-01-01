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    Гройсман похизувався, як виконав свої обіцянки і «поремонтував» країну

    • Сьогодні, 11:51
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Глава уряду попередив: йому потрібні час і гроші

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що його уряду вдалося здійснити все обіцяне та побороти кризу.

    «Нашим завданням було зробити все, щоб стабілізувати національну економіку і перейти до зростання. Нам вдалося зробити це у 2016 році і фактично з вересня ми почали підготовку до 2017 року, який, незважаючи на проблеми, які нам штучно створюють, має всі перспективи стати роком зростання національної економіки і зміни у кращий бік якості життя людей», – сказав він.

    За словами Гройсмана, уряд почав оновлювати країну, проводити модернізацію інфраструктури.

    «Ми підійшли до питання реконструкції доріг. 95% наших доріг перебувають у страшному стані, але наш системний підхід дасть можливість оновлювати дороги, будувати нові школи, поліклініки, оновлювати рухомий склад «Укрзалізниці»... Фактично ми підготувалися і розпочали капітальний ремонт країни. На цей капремонт нам потрібні будуть час і ресурси. Економічне зростання дає впевненість, що все те, що виробить нацекономіка, ми зможемо реінвестувати в життя громадян», – сказав він.

    Як повідомлялось, сьогодні Гройсман проводить прес-конференцію за підсумками року роботи уряду.

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