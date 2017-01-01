Гройсман на сьогодні скликає засідання уряду
- Сьогодні, 06:13
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Кабмін
Початок засідання Кабміну заплановано на 11 годину
Сьогодні під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсман відбудеться засідання уряду.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«31 травня під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - йдеться в повідомленні.
Початок заходу заплановано на 11 годину.
Нагадаємо, у Кабміні розраховують на підняття у рейтингу Doing Business і додаткові $1 млрд інвестицій.
У вівторок прем’єр Гройсман на вертольоті перевіряв якість українських доріг.