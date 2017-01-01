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    Гройсман на сьогодні скликає засідання уряду

    • Сьогодні, 06:13
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    Кабмін
    Кабмін

    Початок засідання Кабміну заплановано на 11 годину

    Сьогодні під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсман відбудеться засідання уряду.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «31 травня під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - йдеться в повідомленні.

    Початок заходу заплановано на 11 годину.

    Нагадаємо, у Кабміні розраховують на підняття у рейтингу Doing Business і додаткові $1 млрд інвестицій.

    У вівторок прем’єр Гройсман на вертольоті перевіряв якість українських доріг.

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