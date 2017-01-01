Гройсман натякнув, що Тимошенко – «мультимільйонерка», у якої «нічого немає»

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Фото УНІАН Тимошенко і Гройсман

Це принизливо, коли політик намагається приховати свої статки, - дорікнув глава уряду чиновникам

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підчас прес-конференції, відповідаючи на запитання «Главкома», натякнув, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не вказала свої справжні статки.

«Треба боятись не тих, хто задекларував, а тих, хто не задекларував. Це принизливо, коли політик намагається приховати свої статки. Я от подивився - точно знаю, що мультимільйонери, мультимільйонерки, і живуть - взагалі нічого у людини немає. Це неадекватно, нечесно», - зазначив він.

Як повідомлялось, Юлія Тимошенко в е-декларації за 2015 та 2016 рік вказала, що у неї немає ані автівки, ані житла. Проживає вона, відповідно до документу, в будинку (588 кв. м) у Козині (Київська область), який орендує у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової.

Як відомо, Гройсман вже неодноразово звинувачував Тимошенко у корупційних дія. Так, на одному з засідань Кабміну у лютому він заявив, що Тимошенко є «мамою» українських негараздів – корупції та економічної слабкості. Він також розповів про давню неприязнь між ними: 14 лютого 2007 року Тимошенко приїхала до Вінниці знімати його з посади мера міста. «За тарифи. Минуло 10 років. Після того вона стала прем'єр-міністром нашої країни, тарифи не змінивши. Не змогла», – зазначив Гройсман.