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    Гройсман назвав найголовніше завдання для країни у 2017 році

    • Сьогодні, 01:59
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    Гройсман запропонує українським громадянам нову пенсійну систему

    Найголовніше завдання для країни та Уряду у 2017 році – запропонувати нову пенсійну систему, що забезпечить справедливість, підвищення пенсій та скорочення дефіциту Пенсійного фонду.

    Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

    «Я запропоную українським громадянам нову пенсійну систему, яка буде передбачати три речі. Перше – справедливість», - розповів Володимир Гройсман, говорячи про плани на 2017 рік.

    За його словами, сьогодні пенсійна система несправедлива: «Працював чи не працював - отримуєш мінімальну пенсію. Я з цим категорично не згоден», - підкреслив він.

    Також нова пенсійна система дасть можливість одночасно підвищити пенсії українцям.

    Крім того, у перспективі до 2024 року вона зробить Пенсійний фонд бездефіцитним.

    «У 2017 році - це найголовніше завдання для країни. Українці з такою пенсійною системою не можуть жити далі», - підкреслив Володимир Гройсман.

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