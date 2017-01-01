Гройсман назвав найголовніше завдання для країни у 2017 році

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Гройсман запропонує українським громадянам нову пенсійну систему

Найголовніше завдання для країни та Уряду у 2017 році – запропонувати нову пенсійну систему, що забезпечить справедливість, підвищення пенсій та скорочення дефіциту Пенсійного фонду.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Я запропоную українським громадянам нову пенсійну систему, яка буде передбачати три речі. Перше – справедливість», - розповів Володимир Гройсман, говорячи про плани на 2017 рік.

За його словами, сьогодні пенсійна система несправедлива: «Працював чи не працював - отримуєш мінімальну пенсію. Я з цим категорично не згоден», - підкреслив він.

Також нова пенсійна система дасть можливість одночасно підвищити пенсії українцям.

Крім того, у перспективі до 2024 року вона зробить Пенсійний фонд бездефіцитним.

«У 2017 році - це найголовніше завдання для країни. Українці з такою пенсійною системою не можуть жити далі», - підкреслив Володимир Гройсман.