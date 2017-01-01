Гройсман прокоментував справу Насірова: ніхто з вищої влади не є «священною коровою»

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Очільник ДФС Роман Насіров

Гройсман розповів, що Насіров сам хотів, щоб його відсторонили від посади на час розслідування

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров хотів, щоб його відсторонили від посади на період розслідування. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Інтер», повідомляють «Подробиці».

«Сьогодні уряд прийняв рішення і, наскільки я знаю, я говорив з першим заступником голови ДФС, сам Насіров теж хотів цього рішення - щоб його усунули і, таким чином, він зможе доводити свою невинність, не ховаючись за своєю посадою», - розповів Гройсман.

Крім того, Гройсман додав, що не може розбиратися у справі Насірова, з нею розбирається НАБУ.

«Я не можу розбиратися у справі Романа Насірова. З цим вже розбирається НАБУ. Позитив в цьому є - ніхто з вищої влади не є «священною коровою», - написав він у Twitter.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

Джерело: ІНТЕР