Гройсман обіцяє за два місяці презентувати пенсійну реформу

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За словами глави уряду, пенсійна система України за умов реформування може стати бездефіцитною до 2024 року

Пенсійна реформа України за умови якісного реформування може стати бездефіцитною до 2024 року, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на бізнес-форумі в Києві.

«Дефіцит Пенсійного фонду дорівнює майже 50%. Так пенсійна система працювати не може, з урахуванням того, що 80% українських пенсіонерів мають мінімальну пенсію. Ми повинні змінити цю систему, надати систему, яка буде справедливою до людей, які працюють, і це означатиме, що, за нашими розрахунками, ця система до 2024 року може стати абсолютно самодостатньою і бездефіцитною», – сказав прем’єр.

За словами Гройсмана, уряд уже активно працює над пенсійною реформою і упродовж двох місяців публічно її презентує.

Як відомо, проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої МВФ для України у березні 2015 року. Ключовим завданням реформи має стати встановлення справедливого розміру пенсійних виплат з одночасним скороченням дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на сьогодні перевищує 140 млрд грн. Механізм досягнення цих цілей зараз обговорюється.

Водночас він не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку. За розрахунками уряду, виконати завдання зі скорочення дефіциту ПФ можна шляхом детінізації зарплат та зростання кількості платників єдиного соціального внеску – ключового джерела наповнення бюджету Пенсійного фонду.

За даними уряду, рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн виконується сьогодні у повному обсязі як у бюджетній сфері, так і в недержавному секторі економіки.