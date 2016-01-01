Гройсман назвав збільшення пенсій стратегічним завданням на 2017 рік

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Володимир Гройсман

Сьогодні близько 80 % українських пенсіонерів живуть на мінімальні пенсії

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман визначив одним із стратегічних завдань на 2017 рік для Кабміну та Верховної Ради прийняття вольових рішень із реформування системи пенсійного забезпечення населення.

Про це він заявив під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Нам з вами потрібно буде приймати вольові рішення. І ці рішення мають привести до того, щоб Пенсійний фонд, а точніше його дефіцит був зменшений радикально, а пенсії українським громадянам збільшені. І це наше стратегічне завдання на 2017 рік», - звернувся Гройсман до парламентаріїв.

За його словами, сьогодні близько 80 % українських пенсіонерів живуть на мінімальні пенсії, а дефіцит Пенсійного фонду становить 150 млрд грн.

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