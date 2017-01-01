Гройсман про відставку Кутового: шкода, але це його рішення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман і Тарас Кутовий

Гройсман побажав Кутовому успіху

Нова кандидатура на посаду міністра аграрної політики та продовольства України буде запропонована після консультацій з коаліцією. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Міністр аграрної політики Тарас Кутовий повідомив про свій намір залишити посаду і повернутись до робити в інвестиційній сфері, якою він займався раніше. Що ж, мені шкода, але це його рішення», - написав він.

Гройсман висловив Кутовому вдячність за спільну роботу над питаннями розвитку і реформування аграрного сектору.

«Хочу побажати Тарасу успіху і розраховую на його участь в роботі із залученням інвестицій в економіку України, яка є одним з наших пріоритетів», - сказав прем’єр.

«Нова кандидатура на посаду міністра аграрної політики буде запропонована після консультацій з коаліцією, але стратегічна лінія на розвиток вітчизняного аграрного сектору буде однозначно продовжена», - повідомив Гройсман.

Як повідомляв «Главком», сьогодні міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив, що йде у відставку.

ЗМІ з посилання на джерела в Адміністрації президента та уряді повідомили, що Кутовий подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд.