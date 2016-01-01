Гройсман розповів, коли нарешті розпочнеться будівництво українських доріг

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Володимир Гройсман

Уряд обіцяє «влити» в українські дороги рекордні суми

У 2017 році планується виділити понад 35 млрд грн на ремонт та будівництво доріг в України. Про це заявив прем`єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

«На дороги, як ми і обіцяли, ми закладаємо більше 35 млрд грн. Це масштабне потужне будівництво», - сказав глава уряду. При цьому він визначив три завдання у цьому напрямку: визначити стратегію розвитку доріг, конкурентна та чесна ціна та якість виконання робіт.

«На цих трьох позиціях ми будемо концентруватися, щоб з настанням сезону розпочати масштабне будівництво українських доріг», - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, у середу, 21 грудня, близько 5-ї ранку Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати, проти - 37, утрималися - 35, не голосували - 22. Всього у голосуванні брали участь 368 нардепів. Як депутати голосували, дивіться тут.

На засіданні Верховної Ради були присутні Гройсман з міністрами.