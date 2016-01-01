  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гройсман розповів, коли нарешті розпочнеться будівництво українських доріг

    • Вчора, 15:24
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Уряд обіцяє «влити» в українські дороги рекордні суми

    У 2017 році планується виділити понад 35 млрд грн на ремонт та будівництво доріг в України. Про це заявив прем`єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

    «На дороги, як ми і обіцяли, ми закладаємо більше 35 млрд грн. Це масштабне потужне будівництво», - сказав глава уряду. При цьому він визначив три завдання у цьому напрямку: визначити стратегію розвитку доріг, конкурентна та чесна ціна та якість виконання робіт.

    «На цих трьох позиціях ми будемо концентруватися, щоб з настанням сезону розпочати масштабне будівництво українських доріг», - зазначив Гройсман.

    Нагадаємо, у середу, 21 грудня, близько 5-ї ранку Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

    За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати, проти - 37, утрималися - 35, не голосували - 22. Всього у голосуванні брали участь 368 нардепів. Як депутати голосували, дивіться тут.

    На засіданні Верховної Ради були присутні Гройсман з міністрами.

    Читайте також
    уряд Володимир Гройсман бюджет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ