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    Гройсман розповів, що означатиме пенсійна реформа для шахтарів

    • Сьогодні, 13:49
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Уряд скасовує право на призначення пенсій за вислугу років для деяких категорій працівників

    В результаті пенсійної реформи для шахтарів буде запроваджено другий рівень накопичувальної системи. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав під час презентації реформи у Кабміні.

    «З першого січня 2019 року для шахтарів ми запроваджуємо фактично другий рівень накопичувальної системи. Молодим шахтарям до 25 років буде відкрито персональний рахунок у Пенсійному фонді на цей персональний рахунок будуть нараховані пенсійні внески, і з цього пенсійного рахунку він буде отримувати пенсію»,- сказав він.

    За словами Гройсмана, уряд скасовує право на призначення пенсій за вислугу років для деяких категорій працівників.

    Як повідомлялось, Гройсман розповів, у якому віці українці зможуть вийти на пенсію. Він також заявив, що чверть працюючих українців не платять пенсійні внески. За словами глави уряду, внаслідок недоотримання пенсійних внесків в бюджеті Пенсійного фонду утворилася діра у розмірі 140 млн грн.

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