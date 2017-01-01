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    Гройсман відвідав Стіну Плачу в Єрусалимі: просив про «спокій і мир для України»

    • Сьогодні, 23:22
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    Володимир Гройсман в Єрусалимі
    Володимир Гройсман в Єрусалимі

    Прем’єр подякував Богові за підтримку України в часи випробувань

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках офіційного візиту до Ізраїлю відвідав Стіну Плачу в Єрусалимі. У залишеній у Стіні записці Гройсманпопросив «спокою і миру для України і добробуту та процвітання українському народу, а також подякував Богові за підтримку України в часи випробувань».

    Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

    Глава уряду також оглянув нові археологічні розкопки поблизу Стіни Плачу і з екскурсією спустився до підземелля.

    Нагадаємо,  Гройсман також попросив Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу.

    Також прем’єр разом з дружиною поклав вінок до пам’ятника жертвам Голокосту, запалив Вічний вогонь, оглянув експозицію Меморіального комплексу та Дитячий меморіал.

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