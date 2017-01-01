Гройсман вже зібрався на президентські вибори

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Глава уряду візьме участь у наступних виборах

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що братиме участь у президентських виборах. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

«Я буду брати участь як громадянин, прийду і проголосую. Інших намірів у мене немає,» - зазначив він.

Гройсман підкреслив, що хоче, використовуючи як інструмент посаду глави уряду, змінити ситуацію в країні «Посада – то від лукавого», - додав він.

Як повідомлялось, також Гройсман заявив, що його уряду вдалося здійснити все обіцяне та побороти кризу.

«Нашим завдання було зробити все, щоб стабілізувати національну економіку і перейти до зростання. Нам вдалося зробити це у 2016 році і фактично з вересня ми почали підготовку до 2017 року, який, незважаючи на проблеми які нам штучно створюють, має всі перспективи стати роком зростання національної економіки і зміни у кращий бік якості життя людей», - сказав він.