  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Грузія надасть суду в Гаазі матеріали щодо війни 2008 року в Південній Осетії

    • Сьогодні, 03:49
    • Розсилка
    <span>Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі і прокурорка Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда під час зустрічі в Мюнхені, 18 лютого 2017</span>
    Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі і прокурорка Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда під час зустрічі в Мюнхені, 18 лютого 2017

    Незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд не отримав від Росії відповіді щодо питання співпраці, розслідування продовжиться в звичайному режимі

    Грузія надасть Міжнародному кримінальному суду в Гаазі всі матеріали, необхідні для розслідування війни 2008 року в Південній Осетії.

    Про це домовились прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі і прокурорка Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда під час зустрічі в Мюнхені, передає прес-служба глави грузинського уряду.

    Квірікашвілі підтвердив бажання грузинської сторони співпрацювати з МКС і готовність надати слідству всі необхідні для розслідування матеріали.

    «Важливо, щоб спрямовані проти людяності та інші злочини, у даному випадку, етнічна чистка грузин, а також вбивства грузинських військових в полоні, не залишилися без покарання», – заявив прем'єр.

    Бенсуда, у свою чергу, висловила подяку грузинській стороні за максимальну відкритість і активну співпрацю зі слідством.

    Прокурорка зауважила, що незважаючи на те, що МКС не отримав від Росії відповіді щодо питання співпраці, розслідування продовжиться в звичайному режимі.

    Читайте також
    Міжнародний кримінальний суд Грузія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ