Грузія надасть суду в Гаазі матеріали щодо війни 2008 року в Південній Осетії

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Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі і прокурорка Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда під час зустрічі в Мюнхені, 18 лютого 2017

Незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд не отримав від Росії відповіді щодо питання співпраці, розслідування продовжиться в звичайному режимі

Грузія надасть Міжнародному кримінальному суду в Гаазі всі матеріали, необхідні для розслідування війни 2008 року в Південній Осетії.

Про це домовились прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі і прокурорка Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда під час зустрічі в Мюнхені, передає прес-служба глави грузинського уряду.

Квірікашвілі підтвердив бажання грузинської сторони співпрацювати з МКС і готовність надати слідству всі необхідні для розслідування матеріали.

«Важливо, щоб спрямовані проти людяності та інші злочини, у даному випадку, етнічна чистка грузин, а також вбивства грузинських військових в полоні, не залишилися без покарання», – заявив прем'єр.

Бенсуда, у свою чергу, висловила подяку грузинській стороні за максимальну відкритість і активну співпрацю зі слідством.

Прокурорка зауважила, що незважаючи на те, що МКС не отримав від Росії відповіді щодо питання співпраці, розслідування продовжиться в звичайному режимі.