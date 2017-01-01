Співробітника Інтерполу обстріляли у центрі Тбілісі

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Прокуратура Грузії, яка веде справу, поки офіційних коментарів не дає

У ніч на четвер двоє обстріляли автомобіль в центрі Тбілісі, в якому перебували декілька осіб, у тому числі співробітник тбіліського бюро Інтерполу.

Про це повідомляє «Руставі 2».

Як повідомляється, джип марки BMW був обстріляний, «випадок стався на вулиці Шатберашвілі, в результаті стрілянини, імовірно, був поранений співробітник тбіліського бюро Інтерполу, якому була проведена операція в клініці».

Телекомпанія повідомила, що розслідування справи спочатку почало МВС, однак незабаром його передали прокуратурі.

Офіційних коментарів у відомствах поки не дають.