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    Співробітника Інтерполу обстріляли у центрі Тбілісі

    • Сьогодні, 08:50
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    Прокуратура Грузії, яка веде справу, поки офіційних коментарів не дає

    У ніч на четвер двоє обстріляли автомобіль в центрі Тбілісі, в якому перебували декілька осіб, у тому числі співробітник тбіліського бюро Інтерполу.

    Про це повідомляє «Руставі 2».

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    Як повідомляється, джип марки BMW був обстріляний, «випадок стався на вулиці Шатберашвілі, в результаті стрілянини, імовірно, був поранений співробітник тбіліського бюро Інтерполу, якому була проведена операція в клініці».

    Телекомпанія повідомила, що розслідування справи спочатку почало МВС, однак незабаром його передали прокуратурі.

    Офіційних коментарів у відомствах поки не дають.

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