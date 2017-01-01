Губернатор Одещини розповів, як область готується зустрічати туристів цього літа

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Одеський пляж

Цьогоріч на Одещині очікують 1,5 млн туристів

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов заявив, що наразі проблемним питання у залучені туристів в регіон залишають погані дороги та складнощі із питною водою. Водночас чиновник стверджує, що вже отримав вже декілька пропозицій від великих компаній, які хочуть інвестувати свої кошти на розвиток Одещини.

Про це губернатор Одеської області розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо до регіону не буде нормального шляху, то про який нормальний відпочинок можна казати? Також є складнощі із питною водою. Щодо цього також існує програма – треба просто закінчити водогін в Татарбунарському районі. Все це в планах існує і швидко розвивається. За місяць цього не можна зробити, але почнемо з першочергових речей. Треба зробити певні зручності для туристів, щоб вони масово поїхали», - сказав Степанов.

Також він прогнозує, що на Одещині збережеться кількість туристів.

«В минулому році було 1,5 млн (туристів, - «Главком»), таку цифру плануємо і цього року. Певні практичні речі, пов’язані з правопорядком, ми вже робимо. Вирішуємо питання, пов’язані з певними зручностями транспортної логістики, харчуванням. Бо збудувати якийсь готель за два місяці вже неможливо», - стверджує губернатор.

Окрім того, Степанов запевняє, що він вже отримав декілька різних пропозицій від великих компаній, які хочуть вклади інвестиції в регіон.

«Наприклад, компанія «Дельта Вілмар», у якої вже є завод в Одеській області, хоче інвестувати 150 млн. і збудувати ще один завод з виробництва жирів. Також ми почали спілкуватися з різними компаніями, які хочуть будувати електростанції на сонячній енергії. Вони готові вкладати, просто треба грамотно все це «запакувати», - пояснює очільник області.

Раніше Степанов зазначав, що на Одещині з дорогами проблеми великі – майже 95% перебуває в катастрофічному стані.