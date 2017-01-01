95% доріг в Одеській області в катастрофічному стані – голова ОДА

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Дороги на Одещині

У плані дій Максима Степанова ремонт дороги Одеса – Рені та інших важливих для області доріг

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов обіцяє, що цього року буде закінчено будівництво дороги Одеса – Рені, а також відремонтовано низку інших доріг в області. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Цього року ми зробимо цю дорогу (Одеса – Рені. – Ред.). До речі, це також одне із завдань із переліку президента. Бо він був у Бессарабії, він повністю розуміє, що означає ця дорога. Для понад 600 тисяч жителів Бессарабії це практично дорога життя, для них вона дуже важлива. Пункт про будівництво цієї дороги міститься в моєму Стратегічному плані дій на 2017–2019 роки, який я в березні презентував в Одесі», – сказав Степанов.

Він зазначив, що на Одещині з дорогами проблеми великі – «майже 95% перебуває в катастрофічному стані». «І в Плані дій – ремонт не тільки Одеса – Рені, а й низки інших важливих для області доріг», – сказав глава Одеської ОДА.

Нагадаємо, Степанов повідомив, які завдання перед ним поставив президент Петро Порошенко.

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