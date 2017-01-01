Гуд бай, Америка! Ляшку скасували 10-річну візу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ляшко

Нардеп пов'язує це рішення з вимогою до США виконувати свої зобов'язання перед Україною за Будапештським меморандумом

Лідеру Радикальної партії Олегу Ляшко анулювали американську візу строком на 10 років, яку він отримав в кінці 2016 року. Про це нардеп написав у себе на сторінці у Facebook.

«Я пов'язую це безпрецедентне рішення з нашою вимогою до США виконувати свої зобов'язання перед Україною за Будапештським меморандумом, інакше Україна буде вимушена відновлювати ядерну зброю, щоб захистити себе. Підозрюю, що моя позиція категоричного несприйняття нового Меморандуму з МВФ, який консервує статус України як сировинної колонії, також вплинула на рішення скасувати візу», - написав Ляшко.

Депутат додав, що поїде в США, коли українці оберуть його президентом. «Гуд-бай, Америка! А поки замість США буду їздити до наших людей, яким треба не візи або безвіз, а робота і гідне життя», - написав Ляшко.