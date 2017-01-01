  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гуд бай, Америка! Ляшку скасували 10-річну візу

    • Сьогодні, 16:30
    • Розсилка
    Олег Ляшко
    Олег Ляшко

    Нардеп пов'язує це рішення з вимогою до США виконувати свої зобов'язання перед Україною за Будапештським меморандумом

    Лідеру Радикальної партії Олегу Ляшко анулювали американську візу строком на 10 років, яку він отримав в кінці 2016 року. Про це нардеп написав у себе на сторінці у Facebook.

    «Я пов'язую це безпрецедентне рішення з нашою вимогою до США виконувати свої зобов'язання перед Україною за Будапештським меморандумом, інакше Україна буде вимушена відновлювати ядерну зброю, щоб захистити себе. Підозрюю, що моя позиція категоричного несприйняття нового Меморандуму з МВФ, який консервує статус України як сировинної колонії, також вплинула на рішення скасувати візу», - написав Ляшко.

    Депутат додав, що поїде в США, коли українці оберуть його президентом. «Гуд-бай, Америка! А поки замість США буду їздити до наших людей, яким треба не візи або безвіз, а робота і гідне життя», - написав Ляшко. 

    Читайте також
    США Олег Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ