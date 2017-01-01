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    Думки вголос

    Трамп та його повага до вбивці Путіна

    • Слава Рабинович
    • Сьогодні, 10:15
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Було б добре, щоб ведучий телеканалу Fox News Білл О'Рейлі ще запитав думку Трампа і про Кадирова. Буде цікаво послухати відповідь

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    Все трампофилы восхищаются тем, что «Трамп начал исполнять свои предвыборные обещания сразу после вступления в должность», и что от этого, якобы, корёжит всех американских «либерастов-дерьмократов».

    Рассмотрим пару фактов.

    Трамп неконституционно запретил въезд в США гражданам нескольких преимущественно исламских стран. Список стран легко найти в прессе. За последние десятилетия граждане этих стран не были замечены в террористических актах на территории США. В то же самое время, в этих странах у Трампа нет никаких бизнес-интересов.

    Большинство участников террористических атак 11 сентября 2001 года – граждане Саудовской Аравии. Там у Трампа есть огромные бизнес-интересы. Въезд гражданам Саудовской Аравии в США Трамп не запретил.

    Бомбисты Бостонского марафона – эмигранты из РФ, из Чечни. Трамп говорит, что уважает Путина, убийцу. Хорошо бы, что бы ведущий телеканала Fox News Билл О’Рейли ещё спросил мнение Трампа и о Кадырове. Будет интересно послушать ответ.

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    Во время предвыборной кампании Трамп отказался публиковать свою налоговую декларацию – необязательное требование к кандидатам в президенты, но словом «необязательно» не пользовался ни один из кандидатов в новейшей истории США. По ходу кампании Трамп обещал, что публично предъявит свою налоговую декларацию, «как только аудиторы закончат свою работу». Вот уже и выборы прошли, и инаугурация, и февраль наступил, а из трубки: «Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа…».

    Можно продолжить. Но лень. Мне лень.

    Думаю, что не лень – СМИ, Минюсту, Конгрессу и Сенату США.


    Джерело: блог Слави Рабіновича
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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