Харківський альпініст Валентин Сіпавін підкорив Еверест

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Група Валентина Сіпавіна під час сходження на Еверест

Харків'янин став 19-тим українцем, який піднявся на Еверест

Харківський альпініст Валентин Сіпавін здійснив сходження на гору Еверест. Чоловік став п’ятим харків’янином та загалом 19-м українським альпіністом, який піднявся на найвищу точку планети на висоту 8848 метрів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Федерації альпінізму і скелелазіння Харківської області Геннадій Копійка.

«16 травня, о 5:30 за непальским часом, Кирило Люляєв, Станіслав Шагдамов, Валентин Сіпавін, Віктор Бобок, перший аварець (корінний народ Кавказу, історично проживає в Нагірному Дагестані, Східній Грузії і Північному Азербайджані, - «Главком») Рашид Гаджіясулов і п’ять висотних шерпів стояли на висотному полюсі Землі», - написав Копійка.

Сходження проходило з північного, Тибетського боку гори по стандартному маршруту.

Відзначимо, що керівник команди - Віктор Бобок, також з України (уродженець міста Кам'янське), проте з 1991 року проживає в Росії. Для Бобка це вже п'яте успішне сходження на Еверест.

Валентин Сіпавін

Станом на вечір вівторка, група альпіністів разом із Валентином Сіпавіним успішно спустилася в передовій базовий табір на висоту 6400 метрів над рівнем моря.

В сезоні 2017 року у інший експедиції на Еверест здійснює сходження також альпініст з Донбасу Ігор Грушко.

Як повідомляв «Главком», у травні під час спроби знову встановити світовий рекорд і підкорити Еверест помер 85-річний непалець Мін Бахадур Шерхан.

Напередодні відомий альпініст зі Швейцарії Улі Штек загинув під час підготовки до підйому на Еверест, чоловік став першою жертвою після відкриття сезону сходжень на гору в цьому році.

Минулого року Еверест підкорила перша українка Ірина Галай.