«Інформаційний спротив» нарахував на Донбасі 36 тисяч російських найманців та 380 танків РФ

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Три тисячі найманців є військовослужбовцями регулярних бойових частин збройних сил Росії

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, у складі так званих «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР», воюють тисячі російських військових, повідомляє група «Інформаційний спротив».

За даними кординатора групи Дмитра Тимчука, у лавах бойовиків станом на 14 лютого перебуває 36 тисяч російських найманців, з них три тисячі є військовослужбовцями регулярних бойових частин збройних сил РФ. Крім того, на тимчасово не підконтрольних Україні територіях окупантами використовується 380 російських танків і понад 900 бойових броньованих машин. У зоні АТО також є російські артилерійські установки включно із реактивними системами залпового вогню загальною чисельністю понад тисячу одиниць.

Російських засобів протиповітряної оборони на цій ділянці налічується 350 одиниць.