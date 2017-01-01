  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Інформаційний спротив» нарахував на Донбасі 36 тисяч російських найманців та 380 танків РФ

    • Сьогодні, 10:36
    • Розсилка

    Три тисячі найманців є військовослужбовцями регулярних бойових частин збройних сил Росії

    На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, у складі так званих «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР», воюють тисячі російських військових, повідомляє група «Інформаційний спротив».

    За даними кординатора групи Дмитра Тимчука, у лавах бойовиків станом на 14 лютого перебуває 36 тисяч російських найманців, з них три тисячі є військовослужбовцями регулярних бойових частин збройних сил РФ. Крім того, на тимчасово не підконтрольних Україні територіях окупантами використовується 380 російських танків і понад 900 бойових броньованих машин. У зоні АТО також є російські артилерійські установки включно із реактивними системами залпового вогню загальною чисельністю понад тисячу одиниць.

    Російських засобів протиповітряної оборони на цій ділянці налічується 350 одиниць.

    16665981_1107403539388300_5409305652686359710_o_01
    Читайте також
    зона АТО бойовики на Донбасі Донбас ДНР ЛНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ