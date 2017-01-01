Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ, який знайшов танк «ДНР»

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Крім того, патруль зафіксував в окупованому Донецьку самохідну гаубицю 2С1 «Гвоздика» калібру 122 мм

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що бойовики відкрили попереджувальний вогонь, коли спостерігачами було виявлено заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це йдеться у звіті місії від 12 лютого.

«12 лютого, після того, як у підконтрольних «ДНР» Пікузах спостерігачі зафіксували танк (невстановленого типу), накритий маскувальною сіткою, вони чули 15-20 пострілів зі стрілецької зброї в 50- 100 метрах від їх позиції поблизу танка. За оцінкою СММ, зроблені постріли були попереджувальні і не були спрямовані на патруль місії. Команда СММ негайно залишила цей район», - наголошується у звіті.

Крім того, патруль зафіксував в окупованому Донецьку самохідну гаубицю 2С1 «Гвоздика» калібру 122 мм .

Крім гаубиці в складському приміщенні між Кіровським і Петровським районами Донецька були виявлені інші важкі озброєння, ідентифікувати які не вдалося, оскільки озброєні бойовики перешкоджали доступу спостерігачів.

Імовірно, це могли бути самохідна гаубиця 2С1 і або танк або самохідна гаубиця 2С3 «Акація» калібру 152 мм .

Раніше ОБСЄ повідомила, що з 29 січня по 9 лютого на Донбасі був поранений 41 мирний житель, 9 загинули.

Як відомо, Європарламент у вівторок проведе дебати через погіршення ситуації на сході України.

Нагадаємо, проросійські бойовики за останню добу гатили з важкого озброєння на всіх напрямках: поранено українського військового.

Також повідомлялося, що в окупований Донецьк зайшла нова російська бронетехніка.

Крім того, Росія перекинула під Авдіївку угруповання з дагестанців та кадировців.



