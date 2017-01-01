Європарламент скликає дебати через погіршення ситуації на Донбасі

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За результатами дебатів Європарламент не ухвалюватиме рішень

Європарламент у вівторок проведе дебати через погіршення ситуації на сході України.

Відповідне питання було терміново включено до порядку денного засідання законодавчого органу ЄС, яке відбувається цього тижня у Страсбурзі.

У дебатах візьме участь високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Водночас за результатами дебатів Європарламент не ухвалюватиме на цій сесії резолюції щодо України.

Нагадаємо, проросійські бойовики за останню добу гатили з важкого озброєння на всіх напрямках: поранено українського військового.

Також повідомлялося, що в окупований Донецьк зайшла нова російська бронетехніка.

Крім того, Росія перекинула під Авдіївку угруповання з дагестанців та кадировців.