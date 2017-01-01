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    Інтерпол також зняв з розшуку екс-секретаря РНБО Клюєва

    • Сьогодні, 21:27
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    Андрій Клюєв
    Андрій Клюєв

    В Інтерполі не навели деталі мотивації рішення щодо Клюєва та Януковича

    Комісія Інтерполу вирішила зняти з міжнародного розшуку окрім екс-президента України Віктора Януковича також колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва та інших колишніх посадовців через недосконале українське законодавство.

    Про це в ефірі телеканалу «АТР» заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

    «Сьогодні оприлюднено рішення відповідної комісії Інтерполу, яке було прийняте на сесії, яка відбувалася 27 лютого - 3 березня поточного року. Про це рішення вони нам повідомили лише в кінці квітня», - сказав Горбатюк.

    При цьому він зазначив, що не може навести деталі мотивації такого рішення.

    «Інтерпол зазначив, що ця інформація є конфіденційною і не підлягає розголошенню», - додав він.

    За його словами, відмова стосується недосконалості українського законодавства, яке регулює обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваних, які перебувають у розшуку.

    «І саме звернувши увагу на цю проблематику комісія Інтерполу вирішила прийняти таке рішення», - заявив Горбатюк.

    За його словами з міжнародного розшуку знятий екс-президент Віктор Янукович, його син Олександр Янукович і ще ряд посадовців часів президента-утікача.

    «Клюєв теж знятий зараз, Андрій Клюєв», - уточнив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні стало відомо, що Інтерпол зняв Януковича з розшуку. Стосовно причин таких дій Інтерполу речник Нацполіції зазначив, що це можуть коментувати тільки в Генпрокуратурі.

    Джерело: УНН

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