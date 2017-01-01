Інтерпол підтвердив, що зняв з розшуку Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович Фото: РІА Новини

Дані про Януковича і його сина Олександра відсутні в базі Інтерполу

Колишнього президента України Віктора Януковича знято з розшуку Інтерполу. Про це повідомила прес-служба екс-президента. Представники Януковича також обнародували відповідний документ.

«У документі йдеться про те, що стосовно В.Ф. Януковича в базі даних структури відсутня так звана «червона картка». Зокрема, Інтерпол підтвердив, що на екс-президента Віктора Януковича не поширюється Червоне повідомлення Інтерполу або Спеціальний запит про арешт, і що їх дані відсутні в базі Інтерполу», - йдеться у повідомленні.

Дана відповідь була отримана на вимогу адвокатської компанії JHA LLP, яка обслуговує інтереси Януковича. Аби захист екс-президента оприлюднив інформацію про те, що він не знаходиться в розшуку Інтерполу.

«Тим самим, Інтерпол підтвердив той факт, що кримінальні переслідування відносно В.Ф. Януковича носять політично мотивований характер», - повідомили представники біглого президента.

Крім того, йдеться у повідомленні, Інтерпол прийняв рішення видалити зі своєї бази даних всю інформацію про Олександра Януковича, «який раніше не оголошувався у розшук, проте Генеральна прокуратура України направляла запити в Інтерпол».

Раніше стало відомо, що Янукович завтра не прийде в Оболонський суд.