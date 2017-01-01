Жителі семи мусульманських країн не зможуть в’їхати в США навіть з Green Card

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Дональд Трамп

У Трампа роз’яснили деталі «антимігрантського» указу

Вихідці з Судану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ірану, Іраку та Ємену поки не зможуть потрапити до США, навіть якщо мають дозвіл на постійне проживання там.

Власники так званих «зелених карток» (Green Card), які походять із семи мусульманських країн, не зможуть потрапити до США. Про це повідомила речниця міністерства внутрішньої безпеки США Джиліан Крістенсен у суботу, 28 січня, передає інформагенція Reuters. Таким чином вона уточнила дію одного з указів президента Дональда Трампа.

За даними організації «Американсько-арабський антидискримінаційний комітет», деяких власників Green Card уже не допустили в США.

Тим часом американські правозахисні групи намагаються оскаржити заборону на прибуття до США людей із зазначених семи мусульманських країн. Американська спілка захисту громадянських свобод та інші подібні організації вимагають у позові звільнення двох іракців, яких у п'ятницю, 27 січня, затримали в аеропорту Кеннеді у Нью-Йорку. У обох чоловіків були візи, дійсні для подорожі до США. Також на рейс до Нью-Йорка з Каїра не пустили п'ятьох іракців та одного єменця.

Як повідомляв «Главком», президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю підписав «антимігрантський» указ, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії.

Джерело: DW